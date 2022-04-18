РФС может разрешить заявлять россиян, с которыми расторгли контракты европейские клубы

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал об обращении в РФС с просьбой разрешить российским клубам заявлять игроков, которые покинули европейские команды по политическим причинам.
«Мы обратились в РФС с просьбой разрешить временно регистрировать футболистов, которых выдавливают из Европы. К сожалению, ФИФА, разрешив иностранцам приостанавливать трудовые договоры с российскими и украинскими клубами, ничего не предусмотрели для наших футболистов, выступающих в Европе.
Сейчас Польшу покинул Башкиров, идёт давление на Жигулёва. Из Чехии уехали два футболиста. Есть молодой игрок Черткоев, который должен был подписать контракт с грузинским клубом. По нашей информации, от него требовали сделать какое-то политическое заявление как условие подписания, он отказался и вынужден был покинуть Грузию», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами на срок до 30 июня. Несколько российских игроков под давлением разорвали контракты с европейскими командами.
- 18 апреля 2022
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