Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии
Комментарии

Колумбийская федерация футбола на официальном сайте объявила об уходе Рейнальдо Руэды с поста главного тренера сборной страны.

Вместе со специалистом национальную команду покинул и его тренерский штаб. Имя нового главного тренера сборной Колумбии будет сообщено позднее.

Напомним, Руэда возглавил национальную команду Колумбии в 2021 году. Под руководством 65-летнего тренера колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Ранее Руэда работал в национальных командах Гондураса, Эквадора и Чили, а также возглавлял клубы «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022