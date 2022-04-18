Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Колумбийская федерация футбола на официальном сайте объявила об уходе Рейнальдо Руэды с поста главного тренера сборной страны.



Вместе со специалистом национальную команду покинул и его тренерский штаб. Имя нового главного тренера сборной Колумбии будет сообщено позднее.



Напомним, Руэда возглавил национальную команду Колумбии в 2021 году. Под руководством 65-летнего тренера колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Ранее Руэда работал в национальных командах Гондураса, Эквадора и Чили, а также возглавлял клубы «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.