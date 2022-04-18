Руэда покинул пост главного тренера сборной Колумбии
Поделиться
Колумбийская федерация футбола на официальном сайте объявила об уходе Рейнальдо Руэды с поста главного тренера сборной страны.
Вместе со специалистом национальную команду покинул и его тренерский штаб. Имя нового главного тренера сборной Колумбии будет сообщено позднее.
Напомним, Руэда возглавил национальную команду Колумбии в 2021 году. Под руководством 65-летнего тренера колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Ранее Руэда работал в национальных командах Гондураса, Эквадора и Чили, а также возглавлял клубы «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
22:34
-
22:25
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:05
-
20:55
-
20:47
-
20:47
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:28
-
20:28
-
20:21
-
20:18
-
20:02
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:33
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:03
Партнерский контент