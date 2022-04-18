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«Наполи» упустил победу в матче с «Ромой», пропустив гол на 90-й минуте

«Наполи» упустил победу в матче с «Ромой», пропустив гол на 90-й минуте
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В матче 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 11-й минуте встречи главный арбитр Марко Ди Белло назначил пенальти в ворота «Ромы», который успешно реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. В концовке встречи, на 90-й минуте, ответный гол забил форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави. Таким образом, римский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей.

«Наполи» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 33-й тур
18 апреля 2022, понедельник. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
1:0 Инсинье – 11' (пен)   1:1 Эль-Шаарави – 90'
Удаления: нет / Фузато – 87'
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