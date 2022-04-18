«Наполи» упустил победу в матче с «Ромой», пропустив гол на 90-й минуте

В матче 33-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Рому». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 11-й минуте встречи главный арбитр Марко Ди Белло назначил пенальти в ворота «Ромы», который успешно реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. В концовке встречи, на 90-й минуте, ответный гол забил форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави. Таким образом, римский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 12 матчей.



«Наполи» набрал 67 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».