Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» не увидели причин поздравлять «Спартак» со столетием

В «Зените» не увидели причин поздравлять «Спартак» со столетием
Комментарии

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что не видит причин поздравлять московский «Спартак» со 100-летним юбилеем футбольного клуба.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока ещё преждевременно», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».

Идею не праздновать 100-летний юбилей «Спартака» ранее поддержали ряд ветеранов команды, в их числе Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили. Также против празднования 100-летия клуба высказались известные телекомментаторы Дмитрий Губерниев и Василий Уткин, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее сегодня со столетием футбольного клуба «Спартак» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Самые ценные реликвии «Спартака». От пиджака Старостина до галстука Карреры Самые ценные реликвии «Спартака». От пиджака Старостина до галстука Карреры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022