Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался, было ли возвращение Роналду в клуб ошибкой

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался, было ли ошибочным для манкунианцев повторное подписание нападающего Криштиану Роналду.
«Думаю, что оно того стоило. В целом это не лучшее подписание из-за его возраста, но я всё ещё думаю, что он мог что-то привнести в игру команды — и я думаю, что он это сделал. Но того, что он делает, недостаточно.
Я всё ещё думаю, что Роналду мог бы показать лучшие лидерские качества. Знаю, что он был расстроен один или два раза, когда его оставили в запасе, он явно не собирался играть во всех матчах, но он всё ещё показывает моментами потрясающий футбол — игра с «Тоттенхэмом», некоторые игры в еврокубках.
Я знаю, что Луи ван Гал недавно сказал, что «Манчестер Юнайтед» — коммерческий клуб и подписание контракта было частью этого, частью брендинга, цены акций», — приводит слова Кина Goal.
- 18 апреля 2022
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