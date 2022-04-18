Клопп рассказал, повлиял ли на Мане приход в «Ливерпуль» Луиса Диаса
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, отразился ли на игре нападающего красных Садио Мане приход в стан мерсисайдцев нападающего Луиса Диаса.
«Я знаю Садио Мане почти шесть лет, насколько мне известно, ему никогда не нужно было с кем-то конкурировать, чтобы становиться лучшей версией себя.
Он долгое время играл почти во все игры, когда был в форме, и стабильно выступал на невероятно высоком уровне. Я не уверен, что приход Луиса Диаса как-то повлиял на его игру, не знаю об этом.
Это не было причиной для подписания Луиса, и игра в центре, очевидно, также очень подходит Садио. Он забивал голы, играя слева в атаке, но он также может сыграть в центре нападения», — приводит слова Клоппа Goal.
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