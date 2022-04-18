Клопп рассказал, как Мохамед Салах переживает голевую засуху

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как нападающий красных Мохамед Салах переживает голевую засуху. Последний раз египтянин забивал 12 марта в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном». После этого он не отличался на протяжении следующих восьми игр за клуб и сборную.

«Это совершенно нормальный период, который переживает Салах. Мы говорили обо всех нагрузках, с которыми он столкнулся в последние несколько месяцев, так что это совершенно нормально.

Мне очень понравилась игра с «Манчестер Сити», это был действительно хороший футбольный матч в его исполнении, и это только вопрос времени, когда он забьёт.

У него не получилось забить в паре моментов в последних играх, но этот момент обязательно наступит», — приводит слова Клоппа Goal.