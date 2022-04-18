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Юрген Клопп оценил, как изменился «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника

Юрген Клопп оценил, как изменился «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался, как изменился «Манчестер Юнайтед» после назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера.

«На самом деле мне не о чем говорить. Ральф пытался организовать команду, придать ей чёткую структуру. Они потеряли несколько очков во время борьбы за попадание в четвёрку лучших в лиге», — приводит слова Клоппа BBC.

29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/2022.

Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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