Юрген Клопп оценил, как изменился «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался, как изменился «Манчестер Юнайтед» после назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера.

«На самом деле мне не о чем говорить. Ральф пытался организовать команду, придать ей чёткую структуру. Они потеряли несколько очков во время борьбы за попадание в четвёрку лучших в лиге», — приводит слова Клоппа BBC.

29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/2022.

Завтра, 19 апреля, «Манчестер Юнайтед» сыграет в матче перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Начало матча запланировано на 22:00 мск.