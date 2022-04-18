Анчелотти высказался о возможном переходе Марко Асенсио из «Реала» в «Милан»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие полузащитника его команды Марко Асенсио с переходом в итальянский «Милан».



«Асенсио невероятно качественный футболист. Я не знаю, что произойдёт дальше, хотя осведомлён, что он ведёт переговоры с клубом по новому контракту. Он всегда помогает команде», — приводит слова Анчелотти в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.



Ранее сообщалось, что итальянский «Милан» готов заплатить за 26-летнего футболиста € 25 млн. В клубе хотят использовать Марко на позиции правого нападающего. Асенсио в сезоне-2021/2022 провёл за мадридский «Реал» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.