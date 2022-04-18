Руй Витория поздравил «Спартак» со 100-летием
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Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория поздравил московский клуб со 100-летием.
«Поздравляю «Спартак» со 100-летием. Фантастический клуб с удивительными людьми, которые являются частью моей истории», — написал Витория на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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