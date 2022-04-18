Лидер «Торпедо» Султонов из-за травмы пропустит ближайшие матчи

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов пропустит ближайшие игры команды в ФНЛ.



«Полузащитнику «Торпедо», получившему повреждение в концовке первого тайма матча 33-го тура Олимп-Первенства ФНЛ «Торпедо» — «Ротор», диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра. Футболист пропустит ближайшие матчи Олимп-Первенства ФНЛ», — говорится в заявлении официального телеграм-канала ФК «Торпедо Москва».

О сроках возвращения Султонова на поле не сообщается.

ФК «Торпедо Москва» располагается на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 61 очко после 32 матчей.

Мухаммад Султонов забил 14 голов в 23 играх за «Торпедо» в сезоне-2021/2022. Он располагается на четвёртой строчке в гонке бомбардиров ФНЛ. Лидирует нападающий воронежского «Факела» Максим Максимов с 20 голами.