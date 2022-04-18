«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в домашнем матче Серии А

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Верону». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В компенсированное время первого тайма счёт открыл защитник «Вероны» Федерико Чеккерини. На 55-й минуте полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс отправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество гостей. На 82-й минуте защитник Джорджио Скальвини сократил отставание хозяев в счёте.



Российский форвард «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 34-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.



«Верона» набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (51) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71).