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«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в домашнем матче Серии А

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Вероне» в домашнем матче Серии А
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В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Верону». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В компенсированное время первого тайма счёт открыл защитник «Вероны» Федерико Чеккерини. На 55-й минуте полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс отправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество гостей. На 82-й минуте защитник Джорджио Скальвини сократил отставание хозяев в счёте.

Российский форвард «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 34-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Верона» набрала 48 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (51) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (71).

Италия - Серия А. 33-й тур
18 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Верона
Верона
0:1 Чеккерини – 45+3'   0:2 Копмейнерс – 55' (автогол)   1:2 Скальвини – 82'
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