«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с 4 декабря

«Барселона» уступила в матче 32-го тура испанской Примеры «Кадису» (0:1). Это поражение стало для подопечных Хави первым в чемпионате Испании с 4 декабря 2021 года.
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Тогда сине-гранатовые на своём поле проиграли «Бетису» (0:1). После этого матча «Барселона» не знала поражений в Ла Лиге на протяжении 15 игр. За это время каталонцы смогли победить в 11 играх и 4 матча свести вничью.
«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата «Барселона» играет на выезде с «Реалом Сосьедад» 21 апреля.
В 1/4 финала Лиги Европы команда под руководством Хави уступила по сумме двух встреч немецкому «Айнтрахту» со счётом 3:4.
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