У экс-игрока «Зенита» Халка родилась дочь

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший в составе санкт-петербургского «Зенита», вновь стал отцом. У 35-летнего бразильского футболиста и его супруги Камилы Анджело родилась дочь. Пара дала девочке имя Зайя.

Фото: соцсети Халка

Напомним, нынешняя жена Халка является племянницей его бывшей супруги Иран Анджело. Футболист женился на Камиле два года назад. Халк прожил в браке с Иран 11 лет. От прошлого брака у форварда осталось трое детей: Иан, Тьяго и Алиси.



В марте текущего года Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро» до конца 2024 года. За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Бразильский футболист провёл за клуб из Санкт-Петербурга 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.