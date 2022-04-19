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Неймар — Аурелио: я устал от экс-игроков, которые открывают рот, только чтобы нести чушь

Неймар — Аурелио: я устал от экс-игроков, которые открывают рот, только чтобы нести чушь
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар жёстко ответил бывшему игроку «Ливерпуля» и «Валенсии» Фабио Аурелио, который заявил, что Неймар не выиграл «Золотой мяч», поскольку есть некоторые вещи, которые важнее для форварда, чем футбол.

«Я устал от этих бывших игроков, которые открывают рот только для того, чтобы нести всякую чушь. У него пятиминутное интервью, и всё, что он сделал, это рассказал о жизни других людей. Хочешь критиковать — критикуй. Но говорить такое дерьмо невозможно», — приводит слова Неймара AS.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 18 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету Неймара две голевые передачи в шести встречах Лиги чемпионов.

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