«Ман Сити» согласовал контракт с Холандом, сделка может состояться на следующей неделе
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«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с норвежским нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Манчестер Сити» предложил Холанду заработную плату в размере € 600 тыс. за одну неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии. «Горожане» готовы подписать контракт с Холандом на пять лет, а сама сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.
Напомним, Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 18 голов и семи голевых передач.
Также на счету норвежского нападающего три гола в трёх матчах Лиги чемпионов.
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