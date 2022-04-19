«Ман Сити» согласовал контракт с Холандом, сделка может состояться на следующей неделе

«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с норвежским нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Манчестер Сити» предложил Холанду заработную плату в размере € 600 тыс. за одну неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии. «Горожане» готовы подписать контракт с Холандом на пять лет, а сама сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.

Напомним, Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 18 голов и семи голевых передач.

Также на счету норвежского нападающего три гола в трёх матчах Лиги чемпионов.