Бускетс назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Кадисом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение команды в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1).

«Мы плохо начали, не действовали плотно, и нам не хватало последнего паса. Нам удалось прибавить во втором тайме. Теперь у нас осталось семь финалов, и мы должны приложить максимальные усилия. Нам нужно улучшить ситуацию и ещё немного удачи. Мы её получим. Теперь пришло время работать», — приводит слова Бускетса Marca.

«Барселона» набрала 60 очков в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Кадис», в свою очередь, после этой победы набрал 31 очко и покинул зону вылета. Сейчас команда располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75).