Нападающий «Барселоны» Ансу Фати недоволен врачами «Барселоны», которые предлагали ему сделать операцию после травмы в матче с «Атлетиком» в январе, сообщает Sport.es.
Факти отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний футболист выбрал консервативный метод лечения.
При этом, игрок уже восстановился, а в случае с операцией ему пришлось бы пропустить значительно больше времени.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив 3 гола. Также на его счету 1 гол в 3 матчах в рамках Лиги чемпионов.
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