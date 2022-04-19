Голкипер «ПСЖ» Доннарумма может вернуться в «Милан»
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Голкипер «Пари Сен-Жермер» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в «Милан», сообщает Football Italia.
По данным источника, это может произойти после поглощения «Милана» компанией Investcorp. При этом отмечается, что вероятность возвращения голкипера маловероятна.
В текущем сезоне 23-летний итальянский вратарь сыграл за «ПСЖ» в 15 матчах в чемпионате Италии, в которых пропустил 14 голов. В четырёх матчах он сохранил своих ворота в неприкосновенности.
Напомним, Доннарумма стал футболистом красно-синих летом 2021 года на правах свободного агента. До этого он выступал за итальянский «Милан». Соглашение между вратарём и французским клубом истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивается трансферную стоимость голкипера € 65 млн.
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