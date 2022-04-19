Малиновский получил травму в матче с «Вероной»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Верону». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 29-й минуте матча после столкновения с футболистом «Вероны» Джанлукой Капрари травму колена получил украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

Попытки врачей поставить на ноги футболиста ничего не дали. Джан Пьеро Гасперини вынужден был снимать Малиновского с игры и на 34-й минуте встречи выпустил вместо него Алексея Миранчука.

В текущем сезоне Серии А Руслан Малиновский сыграл за «Аталанту» 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в € 30 млн.