Малиновский получил травму в матче с «Вероной»
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В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Верону». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 29-й минуте матча после столкновения с футболистом «Вероны» Джанлукой Капрари травму колена получил украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.
Попытки врачей поставить на ноги футболиста ничего не дали. Джан Пьеро Гасперини вынужден был снимать Малиновского с игры и на 34-й минуте встречи выпустил вместо него Алексея Миранчука.
В текущем сезоне Серии А Руслан Малиновский сыграл за «Аталанту» 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малиновского в € 30 млн.
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