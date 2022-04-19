Тен Хаг возглавит «МЮ», новый рекорд Овечкина. Главное к утру

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду потерял ребёнка. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Эрика тен Хага в ближайшие несколько дней. Разбираемся в материале, что это за тренер и в чём он похож на сэра Алекса Фергюсона.
2. Александр Овечкин повторил рекорд Теэму Селянне в НХЛ 15-летней давности.
3. Криштиану Роналду объявил о смерти одного из своих новорождённых близнецов.
4. В «Зените» не увидели причин поздравлять «Спартак» со столетием.
5. Анзор Кавазашвили рассказал о договорном матче «Спартака» в чемпионате СССР.
6. «Барселона» дома проиграла «Кадису» в 32-м туре испанской Примеры.
7. Андрей Воронин рассказал, как расставался с московским «Динамо».
8. УЕФА может отказаться от идеи розыгрыша двух мест в ЛЧ на основе клубного рейтинга.
9. 778-й гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Колорадо».
10. В РПЛ объяснили, почему отказали «Ахмату» в переносе матча 27-го тура с ЦСКА.
- 19 апреля 2022
-
09:13
-
09:06
-
08:54
-
08:47
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:02
-
06:42
-
06:23
-
06:18
-
05:11
-
04:55
-
03:46
-
03:24
-
03:21
-
03:01
-
02:41
-
02:13
-
01:58
-
01:37
-
01:18
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:36
-
00:25
-
00:21
- 18 апреля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:49
-
23:41
-
23:38