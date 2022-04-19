Тен Хаг возглавит «МЮ», новый рекорд Овечкина. Главное к утру

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду потерял ребёнка. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Эрика тен Хага в ближайшие несколько дней. Разбираемся в материале, что это за тренер и в чём он похож на сэра Алекса Фергюсона.

2. Александр Овечкин повторил рекорд Теэму Селянне в НХЛ 15-летней давности.

3. Криштиану Роналду объявил о смерти одного из своих новорождённых близнецов.

4. В «Зените» не увидели причин поздравлять «Спартак» со столетием.

5. Анзор Кавазашвили рассказал о договорном матче «Спартака» в чемпионате СССР.

6. «Барселона» дома проиграла «Кадису» в 32-м туре испанской Примеры.

7. Андрей Воронин рассказал, как расставался с московским «Динамо».

8. УЕФА может отказаться от идеи розыгрыша двух мест в ЛЧ на основе клубного рейтинга.

9. 778-й гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Колорадо».

10. В РПЛ объяснили, почему отказали «Ахмату» в переносе матча 27-го тура с ЦСКА.