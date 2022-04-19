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Юрген Клопп пожаловался на плотный график «Ливерпуля»

Юрген Клопп пожаловался на плотный график «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на плотный график команды.

«Мы с таким плотным графиком с января — уже привыкли. Восстановительные занятия, одна тренировка сегодня, а завтра уже матч. Самая продолжительная часть сегодняшнего дня — нахождение здесь, в зале для пресс-конференций.

Пока ты добиваешься успеха, у тебя нет времени на тренировки. График довольно жёсткий. Я бы хотел иметь больше времени, но это самообман. Наши ребята всегда рады готовиться как можно лучше. Для большей половины команд в лиге ситуация такая же.
Если мы чего-то и достигнем в этом сезоне, то это благодаря тому, как все игроки справляются с ситуацией, включая парней, которых время от времени нет в составе, но они по-прежнему держат качество своей подготовки на высшем уровне», — приводит слова Клоппа ВВС.

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