Нападающий «Арсенала» получил пять предложений от других клубов
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Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, который, вероятно, покинет команду в конце сезона в качестве свободного агента, получил предложения от пяти клубов. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
По сведениям источника, приоритет французского футболиста — возвращение в «Лион», воспитанником которого он является и из которого он и переходил в лондонскую команду в 2017 году.
30-летний Ляказетт выиграл с «Арсеналом» Кубок и Суперкубок Англии. В 201 матче за команду нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач.
Ранее сообщалось, что покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно также желает полузащитник Мохамед Эльнени. Соглашение египетского игрока истекает в конце сезона.
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