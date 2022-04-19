Скаут «Зенита»: если русский защитник при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о дефиците качественных центральных защитников с российским паспортом.
«Если русский защиитник при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание. Если серьёзно, то мы не ведём абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант — замечательно, но их реально мало. Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. К счастью, у нас сейчас один из двух сильнейших центральных защитников-россиян — Дмитрий Чистяков.
Почему качественных российских защитников мало? Я могу только строить гипотезы. Одна из них — у нас редко выводят молодых центральных защитников на игру в топ-клубе, а ещё реже — не в тройке, а в двойке, где ответственность выше. Другая гипотеза — в топ-клубах сильные академии, и они часто доминируют на детско-юношеском уровне. Игр с сопоставимым уровнем сопротивления не так много — намного меньше, чем тех матчей, в которых эти академии побеждают с крупным счётом. Защитники часто пасуют в этих матчах, но непосредственные оборонительные обязанности выполняют редко. Может, причины в этом. Я могу только предполагать», — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».
- 19 апреля 2022
-
10:47
-
10:39
-
10:37
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:34
-
09:33
-
09:24
-
09:20
-
09:13
-
09:06
-
08:54
-
08:47
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:02
-
06:42
-
06:23
-
06:18
-
05:11
-
04:55
-
03:46
-
03:24
-
03:21
-
03:01
-
02:41
-
02:13
-
01:58