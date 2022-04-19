Скаут «Зенита»: если русский защитник при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о дефиците качественных центральных защитников с российским паспортом.

«Если русский защиитник при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание. Если серьёзно, то мы не ведём абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант — замечательно, но их реально мало. Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. К счастью, у нас сейчас один из двух сильнейших центральных защитников-россиян — Дмитрий Чистяков.

Почему качественных российских защитников мало? Я могу только строить гипотезы. Одна из них — у нас редко выводят молодых центральных защитников на игру в топ-клубе, а ещё реже — не в тройке, а в двойке, где ответственность выше. Другая гипотеза — в топ-клубах сильные академии, и они часто доминируют на детско-юношеском уровне. Игр с сопоставимым уровнем сопротивления не так много — намного меньше, чем тех матчей, в которых эти академии побеждают с крупным счётом. Защитники часто пасуют в этих матчах, но непосредственные оборонительные обязанности выполняют редко. Может, причины в этом. Я могу только предполагать», — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».