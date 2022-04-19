Скаут «Зенита» рассказал, какие звёзды могли перейти в клуб

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин назвал имена звёзд, которых мог подписать санкт-петербургский клуб.

«Защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю играл в «Алтынорду» — клубе, выпускающем качественных молодых футболистов. Но по различным причинам, в том числе нефутбольным, от этого трансфера пришлось отказаться. Из того периода, до 2017-го, в «Зенит» мог перейти парагвайский хавбек Мигель Альмирон. По нему велась большая работа, но почему-то он не перешёл. Рассматривали Хакима Зиеша на позицию «десятки», тогда он был в «Твенте».

Целую группу футболистов я вживую смотрел на молодёжном чемпионате Южной Америки — 2017 в Эквадоре: Ришарлисона (сейчас — «Эвертон», сборная Бразилии), Дугласа Луиса («Астон Вилла», Бразилия), Кайо Энрике («Монако», Бразилия), Лаутаро Мартинеса («Интер», Аргентина"), Матиаса Винью («Рома», Уругвай), Хуана Фойта («Вильярреал», Аргентина), Матиаса Сарачо («Атлетико Минейро», Аргентина), и Гильерме Арана («Атлетико Минейро», Бразилия)», — приводит слова Шипулина «Спорт-экспресс».