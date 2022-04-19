Активные фанаты «Барселоны» пропустили матч с «Кадисом» в знак протеста

Активные фанаты «Барселоны» (La Grada de Animación) не посетили матч 32-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.



На игре присутствовали чуть более 57 тысяч зрителей. Для сравнения предыдущий домашний матч с «Севильей» посетило более 76 тысяч болельщиков. Протест фанатов «Барселоны» связан с событиями, которые окружали ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

В своем заявлении фанаты осудили «извращение системы бесплатных мест», которая позволяет держателям сезонных абонементов продавать свои билеты на матчи, что «даёт доступ на стадион туристам и фанатам гостей на фоне политики непомерных цен для кулес».

Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» посетило более 20 тысяч немецких болельщиков.

Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Кадис» (0:1)

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