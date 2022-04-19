Активные фанаты «Барселоны» пропустили матч с «Кадисом» в знак протеста

Активные фанаты «Барселоны» (La Grada de Animación) не посетили матч 32-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (0:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
На игре присутствовали чуть более 57 тысяч зрителей. Для сравнения предыдущий домашний матч с «Севильей» посетило более 76 тысяч болельщиков. Протест фанатов «Барселоны» связан с событиями, которые окружали ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».
В своем заявлении фанаты осудили «извращение системы бесплатных мест», которая позволяет держателям сезонных абонементов продавать свои билеты на матчи, что «даёт доступ на стадион туристам и фанатам гостей на фоне политики непомерных цен для кулес».
Напомним, что ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» посетило более 20 тысяч немецких болельщиков.
Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Кадис» (0:1)
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 апреля 2022
-
10:47
-
10:39
-
10:37
-
10:24
-
10:21
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:34
-
09:33
-
09:24
-
09:20
-
09:13
-
09:06
-
08:54
-
08:47
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:02
-
06:42
-
06:23
-
06:18
-
05:11
-
04:55
-
03:46
-
03:24
-
03:21
-
03:01
-
02:41
-
02:13
-
01:58