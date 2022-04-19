«Хорошая возможность выиграть трофей». Самедов — о кубковом дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака», чемпион России в составе московской команды сезона-2016/2017 Александр Самедов поделился мнением о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака» в Кубке России.



«В моё время матчи ЦСКА со «Спартаком» всегда были очень огненными! Не знаю, будет ли дополнительное время в этом матче, но знаю, что обе команды будут хотеть победить. Это хорошая возможность выиграть трофей — вот и всё.



Последний матч Ваноли в случае поражения? Понятия не имею. Вообще не знаю, какая там ситуация», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится на «ВЭБ Арене» 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 мск.