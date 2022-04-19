Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич отклонил вариант продолжения карьеры в Катаре

Лука Модрич отклонил вариант продолжения карьеры в Катаре
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич мог продолжить карьеру в чемпионате Катара. Один из местных клубов предложил контракт хорватскому футболисту, но Модрич решил продолжить карьеру в действующей команде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».

Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 36-летний хорватский футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. С 2006 года Модрич вызывается в сборную Хорватии.

Действующее соглашение Модрича с испанской командой истекает в конце сезона.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Анчелотти: Модрич завершит карьеру в «Реале». Проблем с продлением контракта не будет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022