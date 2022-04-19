Лука Модрич отклонил вариант продолжения карьеры в Катаре

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич мог продолжить карьеру в чемпионате Катара. Один из местных клубов предложил контракт хорватскому футболисту, но Модрич решил продолжить карьеру в действующей команде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».

Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 36-летний хорватский футболист принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. С 2006 года Модрич вызывается в сборную Хорватии.

Действующее соглашение Модрича с испанской командой истекает в конце сезона.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 32-й тур:

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