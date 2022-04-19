Холанд пока не договорился ни с одним клубом, «Манчестер Сити» и «Реал» всё ещё в гонке

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд пока не договорился о переходе ни с одним клубом. Об этом в своём «твиттере» сообщает бывший игрок сборной Норвегии, журналист Ян-Аге Фьортофт.
Ранее появилась информация о том, что норвежец согласовал с «Манчестер Сити» 5-летний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии. Сообщалось, что «горожане» готовы подписать контракт с Холандом на пять лет, а сама сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.
Однако норвежский журналист сообщает, что у Холанда есть также вариант с переходом в мадридский «Реал».
В этом сезоне 21-летний норвежский форвард забил 25 голов и отдал 7 голевых передач в 26 матчах за «Боруссию Дортмунд» во всех турнирах.
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