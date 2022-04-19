Романцев: нужно вернуть фразу «Мы — чемпионы» на стадион «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил с обращением в связи со 100-летием клуба.



«Конечно, вспоминаю, сколько прожито, сколько с этим клубом связано. Есть взаимное уважение: клуб тоже уважает нас, ветеранов, а мы уважаем клуб. Желаю только хороших результатов, чтобы болельщики уходили со стадиона окрылёнными и кричали уже забытую фразу «Мы — чемпионы». Надо её вернуть на стадион и на улицы Москвы», — рассказал Романцев в видео, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

Новость по теме «Спартак» добавил надпись к 100-летию клуба на трибуны домашнего стадиона

Вчера, 18 апреля, «Спартак» праздновал вековой юбилей. В честь этого на домашнем стадионе московского клуба «Открытие Банк Арене» появилась надпись, приуроченная к этому празднику.

Завтра, 20 апреля, «Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА.