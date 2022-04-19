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Масалитин: ЦСКА выиграл два дерби в сезоне — есть моральное преимущество над «Спартаком»

Масалитин: ЦСКА выиграл два дерби в сезоне — есть моральное преимущество над «Спартаком»
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«ЦСКА и «Спартак» подходят к матчу приблизительно в одинаковом состоянии. У ЦСКА был очень хороший всплеск в начале весны, даже появлялись призрачные надежды на чемпионство. Сейчас у армейцев спад, причём с командами, которые борются за выживание.

«Спартак» сыграл неплохо только две игры: с «Динамо» и «Арсеналом». До первого гола будет позиционная игра, а потом команды могут раскрываться и показать более атакующий футбол на встречных курсах. У обеих команд задача выиграть Кубок. ЦСКА выиграл два дерби в сезоне, поэтому у команды есть моральное преимущество над «Спартаком», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В следующем матче ЦСКА предстоит встретиться со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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