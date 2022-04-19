Масалитин: ЦСКА выиграл два дерби в сезоне — есть моральное преимущество над «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».
«ЦСКА и «Спартак» подходят к матчу приблизительно в одинаковом состоянии. У ЦСКА был очень хороший всплеск в начале весны, даже появлялись призрачные надежды на чемпионство. Сейчас у армейцев спад, причём с командами, которые борются за выживание.
«Спартак» сыграл неплохо только две игры: с «Динамо» и «Арсеналом». До первого гола будет позиционная игра, а потом команды могут раскрываться и показать более атакующий футбол на встречных курсах. У обеих команд задача выиграть Кубок. ЦСКА выиграл два дерби в сезоне, поэтому у команды есть моральное преимущество над «Спартаком», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В следующем матче ЦСКА предстоит встретиться со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
- 19 апреля 2022
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