Хавбек «Урала» Емельянов, не игравший больше года из-за травмы, рассказал о восстановлении

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов, пропустивший из-за травмы несколько месяцев, рассказал о своём восстановлении.

«Предыдущий матч до игры с ЦСКА? Да, помню. Это был март 2021 года. Мы приехали со сборов из Турции и провели матч против «Спартака». Я вышел на замену во втором тайме.



Что случилось потом? У меня начались проблемы со спиной. Увы, я не так много времени уделял этому внимание. Упражнений, которые помогали укреплять спину, оказалось недостаточно. В один момент меня стали мучить боли. Стало трудно двигаться, ходить, а также боль передавалась в мышцы. Мной и медицинским штабом было принято решение — лететь в Москву. В столичной клинике меня обследовали несколько специалистов, среди которых был Эдуард Безуглов. На тот момент он был врачом сборной России. У этого врача обследуются очень много звёзд нашего спорта», — приводит слова Емельянова пресс-служба клуба на официальном сайте.