«Эвертон» готов расстаться с двумя основными нападающими летом

На фоне возможного вылета из АПЛ «Эвертон» готов расстаться с двумя нападающими основного состава. «Ириски» открыты к предложениям по Доминику Калверту-Льюину и Ришарлисону де Андраде, информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, «Эвертон» намерен продать ведущих игроков, чтобы накопить деньги на глобальную перестройку состава. Основными претендентами на Калверта-Льюина и Ришарлисона считаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн. Калверт-Льюин провёл в нынешнем розыгрыше АПЛ 13 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в € 42 млн, а контракт с «ирисками» рассчитан до 2025 года.