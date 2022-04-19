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Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться к работе на клубном уровне

Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться к работе на клубном уровне
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему решил вернуться к работе на клубном уровне.

«Почему после сборной решил вернуться в «Ростов»? Потому что нагрузка в сборной России после отстранения от стыковых матчей ЧМ-2022 стала меньше, времени стало больше. Хотелось держать тонус, для тренера важна каждодневная работа. Чтобы быть в тонусе, решил в данный момент вернуться к клубной работе. Почему «Ростов»? Я живу в Ростове – это раз. Во-вторых, договорённости с «Ростовом» были ещё тогда, когда клуб меня отпустил в сборную. Договорились, что при возможности я могу вернуться, если «Ростов» этого захочет. А в-третьих, куда мне ещё идти-то, если не в «Ростов»?» – сказал Карпин в эфире «Авторадио».

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