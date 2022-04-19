Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: уход легионеров – это потеря, которая подразумевает шанс для молодых футболистов

Карпин: уход легионеров – это потеря, которая подразумевает шанс для молодых футболистов
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что отъезд легионеров из некоторых клубов Российской Премьер-Лиги — это шанс для молодых футболистов проявить себя.

«Отъезд легионеров – это большая потеря для команды. Но эта потеря подразумевает шанс для молодых футболистов. Молодёжь «Ростова» этим шансом пользуется на сто процентов, если не больше. Результаты это показывают», — сказал Валерий Карпин в эфире «Авторадио».

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать краткосрочные соглашения с иностранными командами. При этом по окончании сезона-2021/2022 легионеры должны вернуться в расположение российских клубов.

Новость по теме
«Нарушен спортивный принцип». Карпин – об отъезде легионеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022