Роман Широков высказался о предстоящем дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков высказался о предстоящем матче команд в четвертьфинале Кубка России.

«Никого не считаю фаворитом предстоящей встречи. Команды подходят к игре в равных условиях. Предстоящий матч мне видится таким, какой был в начале весеннего отрезка», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» состоится на «ВЭБ Арене» 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 мск.



Обслужит матч Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Валентин Мурашов; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.