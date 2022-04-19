Болельщики «Ливерпуля» планируют минутную овацию в поддержку Роналду на игре с «МЮ»
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Фанаты «Ливерпуля» на 7-й минуте матча 30-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 19 апреля, планируют аплодисментами поддержать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Star.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии объявил о трагической смерти одного из новорождённых близнецов.
Болельщики «Ливерпуля» устроят акцию поддержки на 7-й минуте матча, поскольку Криштиану Роналду выступает под номером 7.
Многочисленные слова поддержки и одобрения этой акции публикуются в соцсетях болельщиков «Ливерпуля». Все фанаты сходятся во мнении, что «у человеческой трагедии нет клубных цветов».
Как стало известно недавно, сам Роналду пропустит матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
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