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Болельщики «Ливерпуля» планируют минутную овацию в поддержку Роналду на игре с «МЮ»

Болельщики «Ливерпуля» планируют минутную овацию в поддержку Роналду на игре с «МЮ»
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Фанаты «Ливерпуля» на 7-й минуте матча 30-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 19 апреля, планируют аплодисментами поддержать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Star.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии объявил о трагической смерти одного из новорождённых близнецов.

Болельщики «Ливерпуля» устроят акцию поддержки на 7-й минуте матча, поскольку Криштиану Роналду выступает под номером 7.

Многочисленные слова поддержки и одобрения этой акции публикуются в соцсетях болельщиков «Ливерпуля». Все фанаты сходятся во мнении, что «у человеческой трагедии нет клубных цветов».

Как стало известно недавно, сам Роналду пропустит матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

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