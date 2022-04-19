В Англии футболист устроил потасовку с болл-боем. Видео

В матче 43-го тура английской Лиги 2, четвёртого по силе дивизиона страны, между «Транмир Роверс» и «Эксетером» (2:0) произошла потасовка с участием 20-летнего защитника гостей Шейка Диабате и болл-боя хозяев поля.
На 57-й минуте игры 20-летний игрок оттолкнул мальчика, подающего мячи, поскольку был недоволен тем, как тот тянул время у углового флажка.
Диабате получил жёлтую карточку, однако реакция мальчика на толчок защитника была ещё удивительнее. Болл-бой «Транмира» был готов к такому поведению Диабате и даже наседал на защитника «Эксетера» после проявленной им агрессии.
Защитник «Эксетера» получил жёлтую карточку за этот эпизод.
«Транмир Роверс» располагается на 7-м месте в чемпионате. «Эксетер» борется за повышение в классе и занимает 2-е место.
- 19 апреля 2022
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