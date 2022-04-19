Гришин объяснил, как нужно сыграть ЦСКА, чтобы победить «Спартак» в Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин дал совет команде перед матчем четвертьфинала Кубка России со «Спартаком».

«ЦСКА нужно перестать пропускать ненужные голы. Команда забивает в каждом матче. Здесь проблема в обороне: забив гол в чужие ворота, они тут же пропускают в свои. Если ЦСКА наладит игру в обороне, то проблем со «Спартаком» не будет.



Проявить себя могут все. Мне нравится Дивеев, хорошо смотрится Гбамен в середине поля, тот же Карраскаль играет довольно остро. Языджи забивал в каждом матче, к нему сейчас особое внимание, поэтому ему стало тяжелее играть.



И «Спартак», и ЦСКА хотят выиграть трофей в этом году. ЦСКА уже не борется за чемпионство, «Спартак» не борется даже за тройку. Задача у каждой команды одна — выиграть Кубок России», — рассказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.