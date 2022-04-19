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Сестра Роналду опубликовала эмоциональный пост после смерти новорожденного сына Криштиану

Сестра Роналду опубликовала эмоциональный пост после смерти новорожденного сына Криштиану
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Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала эмоциональное сообщение, адресованное брату. Напомним, вчера стало известно, что у футболиста умер один из новорожденных близнецов.

«Я люблю вас, и всё моё сердце сейчас с вами. Пусть Бог позаботится обо всём и укрепит ваш совместный жизненный путь.

Наш ангелочек уже на коленях у отца (речь об отце Роналду и Элмы, который ушёл из жизни в 2005 году. – прим. «Чемпионата»). А наша маленькая девочка, которая с нами, очень сильная и здоровая. Она будет учить нас тому, что в этом мире только любовь имеет значение», — написала Элма Авейру в своих соцсетях, прикрепив фото Криштиану и его супруги с детьми.

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