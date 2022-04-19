Ловчев рассказал, почему считает ЦСКА фаворитом предстоящего дерби со «Спартаком» в Кубке

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев, заявил, что ЦСКА является фаворитом дерби в рамках 1/4 финала Кубка России.



«Фаворитом предстоящей встречи считаю ЦСКА, потому что у них более складная игра. Иностранцы добавили команде шарма, пошли результаты. Есть человек, который забивает голы. У «Спартака», кроме всего прочего, травмировался Мозес: там вообще мало хороших футболистов. Ещё Умяров получил травму.



Наверное, ЦСКА. Но когда на поле выходят команды с такими именами, то однозначно нет какого-то преимущества. Всё, что я рассказывал, уходит в сторону. Тут всегда 50 на 50.



Что касается неудачной игры ЦСКА в последних матчах, то не бывает так. Это определённое построение команды, игра — это долгая работа. «Приехали новички — команда стала всех побеждать!» — не должно так быть. Взять Языджи — хороший игрок. Всё умеет, с мячом работает, но забил два с пенальти и один со штрафного при плохо выставленной стенке. Убери эти три мяча — уже гораздо меньше забил. Чтобы понять, что эта команда из себя представляет, нужно время. Неизвестно, как сыграет ЦСКА.



То, что «Спартак» будет старателен и будет бороться — без сомнений. Ещё один момент: приезжает «Рубин» и встаёт вдесятером сзади. Для «Спартака» подобное очень плохо. ЦСКА будет атаковать, для «Спартака» это хорошо, потому что будет поменьше игроков сзади, и не надо будет бетон преодолевать», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.