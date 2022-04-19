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Российскому каналу запретили показ финала Кубка Франции

Российскому каналу запретили показ финала Кубка Франции
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Поставщик сигнала финала Кубка Франции запретил показ матча на территории Российской Федерации. На телеканале «Матч ТВ» эфир не состоится. Об этом сообщил журналист Василий Конов в телеграм-канале.

«Наши зарубежные коллеги в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире вы не увидите», — написал Конов.

Ранее сигнал для российских телеканалов ограничил ряд поставщиков сигнала европейских турниров.

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