Российскому каналу запретили показ финала Кубка Франции

Поставщик сигнала финала Кубка Франции запретил показ матча на территории Российской Федерации. На телеканале «Матч ТВ» эфир не состоится. Об этом сообщил журналист Василий Конов в телеграм-канале.

«Наши зарубежные коллеги в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV приостанавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей), а из Франции пришло сообщение по поводу Кубка Франции и приостановки прав, то есть финал (единственный оставшийся матч в пакете), который был в плане на 7 мая, в эфире вы не увидите», — написал Конов.



Ранее сигнал для российских телеканалов ограничил ряд поставщиков сигнала европейских турниров.