Гвардиола ответил на вопрос о переходе Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи, связывающие его команду с подписанием норвежского нападающего «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинга Холанда.

«Новости о Холанде? У меня нет ответа на ваш вопрос. Без комментариев. У меня в голове есть ещё одна забота — думать о том, что произойдёт в этом клубе в следующем сезоне.

Нужен ли нам нападающий? Мы играем без нападающего. В течение многих лет я не думаю о трансферных окнах, особенно когда у нас случаются невероятные матчи, которые хочется проживать», — приводит слова Гвардиолы на пресс-конференции перед матчем с «Брайтоном» Manchester Evening News.

Ранее появилась информация о том, что Эрлинг Холанд согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт с зарплатой € 600 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии.