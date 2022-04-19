Гвардиола пожелал «Манчестер Юнайтед» набрать очки в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от просмотра перенесённого матча 30-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Буду смотреть за матчем как болельщик. Смотреть буду дома. Хотелось бы, чтобы «Юнайтед» набрал очки. Однако результат матча ни на что не повлияет, если «Манчестер Сити» не выполнит свою работу в следующих матчах чемпионата Англии. Мы можем научиться чему-то новому у обеих команд», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 74 очка в 31 матче. «Ливерпуль», набравший на очко меньше, идёт на второй позиции. «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку с 54 очками в 32 матчах.