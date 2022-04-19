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«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком»

«Москва должна быть красно-синей!» ЦСКА анонсировал кубковый матч со «Спартаком»
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Московский ЦСКА опубликовал анонс матча четвертьфинала Кубка России со «Спартаком», который пройдёт на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

«Москва должна быть красно-синей!» — подписана фотография в телеграм-канале ЦСКА, где изображено граффити с игроками клуба на фоне домашнего стадиона.

Матч ЦСКА — «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России состоится завтра, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1. Примечательно, что до стадии четвертьфинала нынешнего розыгрыша Кубка России дошли сразу три команды из ФНЛ — «Алания», «Балтика» и «Енисей».

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