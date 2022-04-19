Хавбек «Реала» Каземиро может пропустить матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро может пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за мышечных проблем, информирует журналист Хосе Луис Санчес в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, бразильский хавбек уже точно пропустит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Реалу» предстоит встретиться с «Осасуной». Участие Каземиро в полуфинале ЛЧ с «Сити» также под большим вопросом.

Напомним, «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов победил «Атлетико» со счётом 1:0. В ответной встрече команды сыграли вничью со счётом 0:0. «Реал» по итогам двух матчей четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл «Челси».

Первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля. Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.

Видеообзор последнего матча «Реала»:

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