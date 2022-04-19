Хавбек «Реала» Каземиро может пропустить матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро может пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» из-за мышечных проблем, информирует журналист Хосе Луис Санчес в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, бразильский хавбек уже точно пропустит матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Реалу» предстоит встретиться с «Осасуной». Участие Каземиро в полуфинале ЛЧ с «Сити» также под большим вопросом.
Напомним, «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов победил «Атлетико» со счётом 1:0. В ответной встрече команды сыграли вничью со счётом 0:0. «Реал» по итогам двух матчей четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл «Челси».
Первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля. Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.
Видеообзор последнего матча «Реала»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 19 апреля 2022
-
18:08
-
18:07
-
17:59
-
17:42
-
17:30
-
17:25
-
17:14
-
16:51
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:24
-
16:15
-
16:14
-
16:11
-
15:52
-
15:42
-
15:38
-
15:23
-
15:23
-
15:20
-
15:11
-
15:06
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:22
-
14:21
-
14:12
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:53