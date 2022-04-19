«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 19 апреля, состоится матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Ричард Уэст. Резервный рефери — Крис Кавана.



«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).