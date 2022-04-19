«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Ланговичем
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Пресс-служба «Ростова» объявила о заключении нового контракта с защитником Андреем Ланговичем. Новое соглашение 18-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитано на пять лет.
«Поздравляем Ланго и желаем ему успешных выступлений за родной клуб!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Лангович находится в системе ростовского клуба с девяти лет. За основную команду «Ростова» защитник дебютировал в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лангович принял участие в 15 матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.
«Ростов» в 25 матчах набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
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