«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Ланговичем

Пресс-служба «Ростова» объявила о заключении нового контракта с защитником Андреем Ланговичем. Новое соглашение 18-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитано на пять лет.

«Поздравляем Ланго и желаем ему успешных выступлений за родной клуб!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Лангович находится в системе ростовского клуба с девяти лет. За основную команду «Ростова» защитник дебютировал в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лангович принял участие в 15 матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

«Ростов» в 25 матчах набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (55).