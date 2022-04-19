Томас Тухель: не думаю, что Лукаку нужно вдохновение

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего лондонцев Ромелу Лукаку.

«Я не думаю, что Лукаку нужно вдохновение. Ему нужен щелчок, искра. Я ранее упоминал, что в нормальной ситуации Ромелу должен был выйти в стартовом составе на матч с «Кристал Пэлас», особенно учитывая количество игрового времени Хаверца.



Лукаку пропустил тот матч из-за травмы, он восстановился, но не набрал форму. Я не обвиняю его в этом — он не влиял на ситуацию. Сейчас наступает решающий этап чемпионата, поэтому игрокам надо сфокусироваться на игре», – цитирует Тухеля Sky Sports.

В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.