Томас Тухель: не думаю, что Лукаку нужно вдохновение
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего лондонцев Ромелу Лукаку.
«Я не думаю, что Лукаку нужно вдохновение. Ему нужен щелчок, искра. Я ранее упоминал, что в нормальной ситуации Ромелу должен был выйти в стартовом составе на матч с «Кристал Пэлас», особенно учитывая количество игрового времени Хаверца.
Лукаку пропустил тот матч из-за травмы, он восстановился, но не набрал форму. Я не обвиняю его в этом — он не влиял на ситуацию. Сейчас наступает решающий этап чемпионата, поэтому игрокам надо сфокусироваться на игре», – цитирует Тухеля Sky Sports.
В нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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