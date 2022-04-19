Анчелотти: оценивать тренера надо не только по трофеям. Велики и те, кто спасают от вылета

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об оценке работы наставников.



«Мне посчастливилось работать в больших клубах. При оценке тренера следует учитывать не только завоёванные трофеи. Велики и те специалисты, которые спасают свои команды от вылета.



Когда мне говорят, что я счастливчик, я принимаю это лишь как ещё одно своё качество. Наполеон говорил, что предпочитает удачливых генералов хорошим. Если выбирать между победой в Примере и Лиге чемпионов, меня привлекают оба этих трофея», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» в 32 матчах набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

«Севилья» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2021/2022. 32-й тур: